Сколько получают на руки при минимальной зарплате в 2025 году

В 2024 году минимальная зарплата росла дважды. С 1 января она составляла 7 100 гривен, а уже с апреля – 8 000 гривен.

Какая "чистая" зарплата если назначили минималку

В 2025 году минимальная зарплата не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.

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Напомним! Ранее мы рассказывали, что минимальная заработная плата может вырасти в 2025 году при определенных условиях.

Соответственно, минималка и в дальнейшем будет составлять:

в месячном размере – 8 тысяч гривен;

а вот в час минималка – 48 гривен

Разберемся, какие налоги надо уплатить с зарплаты:

военный сбор сейчас составляет – 5% от суммы зарплаты;

НДФЛ – 18%.

То есть в целом с зарплаты необходимо уплатить 23% налогов. Соответственно, с минималки высчитывают:

военный сбор – 400 гривен;

НДФЛ – 1 440 гривен.

Итого получается – 1 840 гривен. "Чистая" выплата, при этом, составляет – 6 160 гривен.