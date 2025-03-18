"Энергоатом" ответил на обвинение Forbes в нецелевом использовании средств

Энергоатом предоставил ответ на материал Forbes Ukraine. Компания заявила, что приведенные изданием факты являются манипулятивными и искаженными.

Какое заявление сделал "Энергоатом"

Компания указывает, что рост прибыли в прошлом году стал результатом повышения эффективности деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Энергоатом".

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К тому же росту прибыли способствовало уменьшение задолженности компании на энергорынке.

Значительная часть прибыли (более 153 миллиардов гривен) направлена на выполнение социальных обязательств (ПСО) для обеспечения доступности электроэнергии населению. В 2024 году Энергоатом полностью компенсировал тарифы для населения и погасил долги по ПСО прошлых лет,

– отмечает "Энергоатом".

Как указывает компания, расходы на ПСО является ключевым фактором, влияющим на:

рентабельность компании;

чистую прибыль.

Обратите внимание! "Энергоатом" также указывает, что за 2024 год они уплатили налогов на сумму 29 миллиардов гривен.

Рост амортизационных отчислений связан с переоценкой активов в процессе корпоратизации в соответствии с законодательством и международными стандартами, а не с "уклонением от налогов",

– заключает компания.