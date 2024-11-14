В 2025 году ресурс местных бюджетов увеличится на более чем 40 миллиардов гривен

Ресурс общего фонда местных бюджетов в следующем году должен вырасти на 15%. Ожидаемый показатель будет более чем на 40 миллиардов гривен больше, нежели в 2024 году.

Что будет происходить с местными бюджетами в 2025 году

Ресурс местных бюджетов в 2024 году достигает 285,1 миллиарда гривен. В 2025 году – это значение должно вырасти до 327,7 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Благодаря чему возрастет ресурс местных бюджетов:

в следующем году увеличатся поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в 2025 этот показатель должен достичь – 268,7 миллиарда гривен;

в местные бюджеты поступит дотация увеличена на 31%, она достигнет – 37,5 миллиарда гривен;

базовая дотация вырастет почти на 15% и составит 24,2 миллиарда гривен.

Субвенция для компенсации тарифных разниц также предусмотрена, ее ожидаемый размер – 12,2 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В проекте госбюджета предусмотрены деньги для компенсации за жилье, которое было повреждено или уничтожено из-за боевых действий. Общая сумма – 4 миллиарда гривен.