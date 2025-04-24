Сколько налогов надо платить с зарплаты в 2025 году

В 2025 году налоги украинцев выросли, по сравнению с предыдущим годом. Это связано, в частности, с повышением размера военного сбора с 1,5% до 5%.

Какие налоги удерживают с зарплаты

В 2025 году с официальной зарплаты украинцев продолжают удерживать два основных налога: НДФЛ и военный сбор. Кроме того, работодатель должен дополнительно должен уплатить ЕСВ, передает 24 Канал со ссылкой на издание taxer.ua.

Читайте также Тарифы на электроэнергию для бизнеса: сколько надо платить в 2025 году

Из зарплаты работника удерживают следующие налоги налоги:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военный сбор.

Отдельно начисляется:

22% – единый социальный взнос (ЕСВ), который работодатель платит в Пенсионный фонд.

Как это выглядит на примере зарплаты 10 000 гривен:

Работник получит "на руки" 7 700 гривен, потому что из его зарплаты вычтут:

1 800 гривен – НДФЛ (18%);

500 гривен – военный сбор (5%).

Дополнительно работодатель должен заплатить 2 200 гривен ЕСВ (22% от 10 000 гривен). То есть совокупно он должен заплатить 12 200 гривен.

Какие налоги, если зарплата меньше минималки

В 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен в месяц (с 1 января). Но бывают ситуации, когда работник получает меньше – например, работает неполный рабочий день или вышел/уволился посреди месяца.

Если работник работает неполный день, но официально оформлен – работодатель все равно должен уплатить ЕСВ как минимум от 8 000 гривен, даже если начисленная зарплата меньше.

НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) – всегда высчитываются из той суммы, которую реально начислили работнику, независимо от графика работы.