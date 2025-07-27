Новые выплаты украинцам с детьми: проект закона уже одобрен
- Новый законопроект о выплат на детей предусматривает повышение помощи при рождении ребенка, беременным женщинам и семьям с детьми, идущих в школу.
- также проект закона также предусматривает компенсацию средств за дошкольное образование в случае нехватки мест.
Недавно был одобрен законопроект по поддержке семей с детьми. Именно он предусматривает повышение помощи при рождении ребенка и каждого последующего ребенка с выплатой в 50 тысяч гривен, а при беременности и родах – 7 тысяч гривен ежемесячно.
Какие будут новые выплаты на детей?
Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде, Тарас Мельничук, денежная помощь касается, как беременных женщин, так и семей с новорожденными детьми, передает 24 Канал.
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Также, если законопроект примут окончательно, то денежную поддержку будут получать еще и те, кто воспитывает ребенка самостоятельно, или ведет в первый класс школьника.
Напоминаем, что законопроект предлагает оказывать помощь в таком порядке и размере:
- Помощь беременным женщинам и после родов – размер составит 7 тысяч гривен на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования,
- Единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка – 50 тысяч гривен,
- Помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику,
- Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" – речь идет о возмещении стоимости услуги по уходу за ребенком учреждениям дошкольного образования одному из родителей или законному представителю,
- Единовременная денежная помощь ученикам первых классов "Пакет школьника" – речь идет о 5 тысячах гривен.
Обратите внимание! Согласно проекту закона, в документе также прописано, что в случае спроса и недостатка мест для получения дошкольного образования руководители учреждений за счет средств из местных бюджетов обязаны компенсировать родителям средства, которые были уплачены за получение их детьми дошкольного образования.