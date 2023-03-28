Дружба медленно угасает: Казахстан усиливает контроль торговли с Россией, – Reuters

Казахстан заявил, что потребует от экспортеров дополнительных документов при отправке товаров в Россию. Следовательно, будут проходить усиленный контроль торговли.

Напоминаем, что правительство Казахстана введет с апреля онлайн-систему для отслеживания ввозимых и вывозимых товаров из страны. Поэтому Россия не смогу обходить санкции.

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Напряжение между двумя странами усиливается

В этот понедельник правительство Астаны заявило, что потребует от экспортеров дополнительные документы при отправке товаров в Россию.

что именно благодаря Казахстану Россия смогла обходить санкции Запада. Ведь, к примеру, количество смартфонов, закупаемых Казахстаном, вдруг увеличилось в 10 раз, чем в прошлом.

К слову, Россия является основным торговым партнером Казахстана. Следовательно, некоторые казахские предприятия начали покупать больше товаров и перепродавать их российским фирмам.

Однако такой ход событий не устраивает Астану. Благодаря усилению контроля за торговлей страна будет пытаться уменьшить подпольную торговлю.

Процедура исключает подачу документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями,

- говорится в заявлении.

Экспорт существенно вырос за год

В прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть. По словам казахских бизнесменов, решение Турции о прекращении российского "параллельного импорта" вызвало новую волну запросов от россиян, которые они не могут купить.

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