Не только Черниговщина: какие еще регионы пострадали в результате атак и будут ли выключать свет

Сейчас в пяти регионах часть потребителей остается без электроснабжения. Причиной этого являются боевые действия и российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Что происходит со светом 25 марта?

Речь идет об украинцах в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, о чем сообщили в Минэнерго.

По состоянию на сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. ️

К тому же в результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из работников компании получил ранения. Согласно информации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обратите внимание! В целом самой сложной ситуация остается именно в Черниговской области.

Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили: если учитывать погодные условия, то активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. То есть с 11:00 до 15:00.

Украинцев попросили потреблять электроэнергию экономно, а также не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 17:00 до 22:00.

Важно! Сейчас информация о почасовых графиках отключений света в разных регионах отсутствует. Но ситуация по отключениям света может меняться. Население призвали следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях оператора системы распределения.

Что еще следует знать о ситуации со светом?