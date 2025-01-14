Санкции против России могут быть усилены: как на это реагируют страны ЕС

Стало известно, что 10 стран ЕС выступают за ужесточение санкций против России. Ограничения должны касаться именно природного газа.

Какие санкции хочет ввести ЕС

В частности, усиление ограничений может касаться российского СПГ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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У Bloomberg есть документ, где сообщается о предложении запрета импорта трубопроводного и сжиженного российского газа. Это решение поддерживают 10 стран: Ирландия, Польша, Румыния, Швеция, Дания, Финляндия, Чехия и 3 страны Балтии.

Обратите внимание! Указанные ограничения могут быть введены только при условии, что решение поддержат все 27 государств-членов ЕС. Соответственно, утверждение санкций уже под вопросом из-за позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее. Альтернативой полному запрету может стать постепенное сокращение использования российского газа и СПГ, как это уже изложено в дорожной карте RePowerEU,

– отмечается в документе.

С начала полномасштабной войны в Украине, поставки из России в Европу достигли 204 миллиардов долларов. Масштабы значительные. Общие поставки ископаемого топлива сократились, а вот количество поставок СПГ сильно возросло.

Российский флот танкеров СПГ должен быть подвергнут целевым санкциям, запрещающим стоянку и морские услуги на территории ЕС,

– говорится в подтверждающем документе.

Заметьте! Ограничительные меры будут касаться именно российского теневого флота.