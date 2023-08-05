Почему не все пенсионеры получают возрастную прибавку после 70 лет

Украинское правительство ввело возрастную надбавку для пенсионеров, которая будет автоматически добавляться после 70-летия украинца. Однако не все смогут его получить, почему объясняем дальше.

Кто может получить возрастную надбавку

На такую надбавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70 лет. Однако эта выплата предоставляется только при определенных условиях.

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Если сумма пенсии меньше 10 340 гривен, вы можете получить доплату по возрасту, больше – помощь не предоставляется.

Какая надбавка по возрасту в Украине

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Как получить возрастную надбавку

Такая доплата начисляется автоматически. Согласно достижению пенсионером указанного возраста.

Какие надбавки пенсионер может получить в Украине

Пенсионер может не получить выплату в месяц, когда наступает указанный возраст, если перерасчет его пенсии уже произошел. То есть надбавка будет прибавляться в будущем.

Для повышения суммы пенсии украинское правительство ввело специальную доплату в размере 800 гривен. Ее можно получить если:

пенсионер нуждается в особом уходе;

лицо достигло 80 лет;

гражданин проживает без помощи других.