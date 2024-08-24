На какие выплаты имеют право военнослужащие после увольнения

Каждому военнослужащему при увольнении государство обязано выплатить несколько видов помощи. Юристы разъяснили, какие именно формы финансовой помощи доступны для бойцов.

Какие выплаты дают военнослужащим

Украинские военнослужащие, которые увольняются со службы, могут рассчитывать на различные выплаты и компенсации, передает 24 Канал.

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К обязательным видам поддержки для каждого военнослужащего при увольнении относятся:

Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество;

Единовременная денежная помощь;

Единовременная денежная помощь мобилизованным;

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

Денежная помощь для оздоровления;

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Компенсация за неполученное вещевое имущество

Денежная компенсация за невыданное вещевое имущество полагается всем уволенным военнослужащим, за исключением срочников и курсантов.

Важно! Для получения компенсации необходимо оформить справку о стоимости невыданного вещевого имущества по установленной форме, определенной правительственным постановлением.

Эту справку выдает вещевая служба воинской части, а сумма компенсации рассчитывается на основе стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года. После этого военнослужащий должен подать рапорт на получение компенсации, добавив оригинал справки.

Важно! Командир части, рассмотрев рапорт, издает приказ, в котором указывается размер денежной компенсации. Этот приказ является основанием для выплаты средств.

Единовременная денежная материальная помощь

Военнослужащие имеют право на получение единовременной денежной помощи в размере 50% от своего месячного денежного обеспечения за каждый год службы после увольнения. Эти выплаты доступны всем военнослужащим, кроме срочников, в случае увольнения по состоянию здоровья.

Компенсация предоставляется при условии выслуги не менее десяти календарных лет, если увольнение произошло по следующим причинам:

по возрасту;

из-за сокращения штата или организационных изменений;

в связи с окончанием срока контракта;

из-за непосредственного подчинения близкому лицу;

из-за систематического невыполнения условий контракта командованием;

в случае наступления особого периода и нежелания женщины продолжать службу, если она имеет несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, две категории военнослужащих имеют право на выплату в размере 25% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, при условии, что их выслуга составляет не менее десяти календарных лет.

Это касается:

офицеров, которые проходят кадровую службу и решили уволиться по собственному желанию;

других военнослужащих, кроме срочников, которые увольняются по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Другие виды помощи

Единовременное пособие курсантам

Курсанты без воинских званий до поступления в военное заведение и срочники, уволенные со службы, получают единовременное пособие в размере восьми должностных окладов. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эта сумма составляет 12 должностных окладов.

Денежная выплата для мобилизованных

Военнослужащие, призванные по мобилизации или военного положения, а также резервисты, получают единовременное пособие в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от заработной платы.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Все военнослужащие, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, которая не превышает их денежного обеспечения, включающего должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты.