Какие выплаты получают работающие пенсионеры в Украине
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд Украины обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в прошлом году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.
Как выросли пенсии
В 2023 году средняя пенсия для продолжающих работать пенсионеров выросла на 823,48 гривен или на 17%, достигнув среднего размера 5 661,05 гривен.
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Сейчас в Украине насчитывается 10,5 миллионов пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать.
Где получают самые большие и самые маленькие пенсии
За предыдущий год, распределение пенсионеров по видам назначенных выплат выглядит следующим образом:
- по возрасту – 73,27%;
- по инвалидности – 14,63%;
- по потере кормильца – 6,26%;
- за выслугу лет – 5,24%;
- социальные пенсии – 0,56%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Регионы из самыми высокими средними пенсиями включают:
- Киев – 7 249 гривен;
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая область – 6 662 гривен;
- Луганская область – 6 334 гривен;
- Житомирская область – 5924 гривен.
Регионы из наименьшими пенсиями включают:
- Тернопольская область – 4070 гривен;
- Черновицкая область – 4 256 гривен;
- Закарпатская область – 4262 гривен.
Как пенсии возрастут после индексации
Согласно плану Пенсионного фонда, индексация пенсий планируется к началу марта. В прошлом году показатель индексации составил 19,7%, но показатель этого года, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, будет составлять 13%.Важно ! Размер индексации определяется по определенной формуле. Сейчас эта формула предусматривает следующее: если инфляция в 2023 году не превышает 50%, то к ней прибавляется среднее значение роста зарплат за последние три года (с 2020 по 2023 год).
Некоторые значения этой формулы уже известны. К примеру, 50% от прошлогодней инфляции составляют 12,9%. Также известны данные о росте зарплаты в 2020-2021 и 2021-2022 годах. Но значения для 2022-2023 годов пока не обнародованы.