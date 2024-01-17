Как выросли пенсии

В 2023 году средняя пенсия для продолжающих работать пенсионеров выросла на 823,48 гривен или на 17%, достигнув среднего размера 5 661,05 гривен.

Читайте также Выплаты работающим пенсионерам: на сколько выросли суммы в 2024 году

Сейчас в Украине насчитывается 10,5 миллионов пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать.

Где получают самые большие и самые маленькие пенсии

За предыдущий год, распределение пенсионеров по видам назначенных выплат выглядит следующим образом:

по возрасту – 73,27%;

по инвалидности – 14,63%;

по потере кормильца – 6,26%;

за выслугу лет – 5,24%;

социальные пенсии – 0,56%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Регионы из самыми высокими средними пенсиями включают:

Киев – 7 249 гривен;

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая область – 6 662 гривен;

Луганская область – 6 334 гривен;

Житомирская область – 5924 гривен.

Регионы из наименьшими пенсиями включают:

Тернопольская область – 4070 гривен;

Черновицкая область – 4 256 гривен;

Закарпатская область – 4262 гривен.

Как пенсии возрастут после индексации

Согласно плану Пенсионного фонда, индексация пенсий планируется к началу марта. В прошлом году показатель индексации составил 19,7%, но показатель этого года, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, будет составлять 13%.

Важно ! Размер индексации определяется по определенной формуле. Сейчас эта формула предусматривает следующее: если инфляция в 2023 году не превышает 50%, то к ней прибавляется среднее значение роста зарплат за последние три года (с 2020 по 2023 год).

Некоторые значения этой формулы уже известны. К примеру, 50% от прошлогодней инфляции составляют 12,9%. Также известны данные о росте зарплаты в 2020-2021 и 2021-2022 годах. Но значения для 2022-2023 годов пока не обнародованы.