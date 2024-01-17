Як зросли пенсії

У 2023 році середня пенсія для пенсіонерів, які продовжують працювати, зросла на 823,48 гривень або на 17%, досягнувши середнього розміру 5 661,05 гривень.

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Зараз в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, із них 2,7 мільйона продовжують працювати.

Де отримують найбільші та найменші пенсії

За попередній рік, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат виглядає так:

за віком – 73,27%;

за інвалідністю – 14,63%;

за втратою годувальника – 6,26%;

за вислугу років – 5,24%;

соціальні пенсії – 0,56%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Регіони з найвищими середніми пенсіями включають:

Київ – 7 249 гривень;

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька область – 6 662 гривень;

Луганська область – 6 334 гривень;

Житомирська область – 5 924 гривень.

Регіони з найменшими пенсіями включають:

Тернопільська область – 4 070 гривень;

Чернівецька область – 4 256 гривень;

Закарпатська область – 4 262 гривень.

Як пенсії зростуть після індексації

Згідно з планом Пенсійного фонду, індексація пенсій планується на початок березня. Торік показник індексації становив 19,7%, але цьогорічний показник, за словами народного депутата Данила Гетманцева, складатиме 13%.

Важливо! Розмір індексації визначається за певною формулою. Зараз ця формула передбачає наступне: якщо інфляція у 2023 році не перевищує 50%, то до неї додається середнє значення зростання зарплат за останні три роки (з 2020 по 2023 рік).

Деякі значення цієї формули вже відомі. Наприклад, 50% від минулорічної інфляції становлять 12,9%. Також відомі дані щодо зростання зарплати у 2020-2021 та 2021-2022 роках. Але значення для 2022-2023 років поки що не оприлюднені.