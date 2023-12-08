Баталии о помощи: какие вызовы ждут украинскую экономику в 2024 году

Динамика военной помощи Украине от союзников замедлилась. Сенат в США провалил голосование за законопроект, предусматривавший выделение дополнительного финансирования в размере 106 миллиардов долларов. Из них 61 миллиард должен был пойти на помощь нашему государству.

Впрочем, какие бы сценарии ни были свои расходы на войну Украина не будет сокращать. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом объяснил, откуда могут поступать средства и сколько нужно Украине в 2024 году.

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"У нас есть отдельные соглашения с Японией, Канадой, МВФ должен дать деньги. Хотя то, что он даст, мы потратим на оплаты процентов по ранее предоставленным кредитам МВФ", – сказал экономист.

Ситуация с бюджетом

По словам Олега Пендзина, Украине необходимо на 2024 год около 40 миллиардов долларов на социальные нужды. Это минимум. Из-за шатдауна наша страна недополучила от США 3 миллиарда долларов. И вообще уровень макрофинансовой помощи за третий квартал по сравнению с прошлым годом снизился на 80%.

"Есть "план Б", когда общий объем дотаций будет уменьшаться от партнеров, есть направления, и они обсуждались, что именно будет сокращаться", – сказал экономический эксперт.

В частности, незащищенные статьи, а это социальные выплаты и военно-техническое направление, без финансирования не останутся. А вот значительно сократиться могут затраты на помощь бизнесу, погашение процентных ставок по кредитам, открытие собственного бизнеса ФЛП и так далее – это будет сокращаться в первую очередь.

"Если этого не будет хватать, то, возможно, мы можем увидеть выкуп облигаций внутреннего государственного займа Нацбанком. Мы обращались к этому механизму в 2022 году, когда были проблемы с финансированием. Мы увидели последствия инфляции, падения курса. Это неприятное решение и наша программа по МВФ предполагает, что мы не будем прибегать к этому сценарию", – отметил Пендзин.

Если денег совсем не будет, могут быть заморожены социальные стандарты. То есть повышение заработной платы, индексация пенсий, увеличение прожиточного минимума – этот процесс может остановиться. Но эксперты надеются, что такого не произойдет.

Зависимость финансовой помощи

Финансовая помощь для Украины политически зависима. Если в ЕС заблокируют обещанные 10 миллиардов евро на 2024 год, то их наша страна может получить напрямую от стран-партнеров. Но и здесь есть нюанс – решение будет принимать каждый парламент в отдельности.

С реалистической точки зрения на деньги от США мы рассчитываем, что все проблемы будут преодолены. Не думаю, что будет повышение налогов. Украинский бизнес и так находится в тяжелом состоянии. Сокращение расходной части возможно. До замораживания социальных стандартов мы не дойдем,

– объяснил Олег Пендзин.

Бюджет и помощь для Украины: цифры