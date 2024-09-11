Какие выплаты получают мобилизованные во время военной подготовки

Для мобилизованных мужчин, которые проходят общую базовую военную подготовку, предусмотрены выплаты. Однако их размер ниже, чем военнослужащих, которые непосредственно находятся на фронте.

Сколько получают мобилизованные во время обучения

Как рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, мобилизованные граждане, которые только проходят обучение, получают несколько меньшие выплаты против военнослужащих, которые уже выполняют специальные боевые задачи.

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Фитьо замечает, что во время обучения предусмотрено, что выплаты для мужчин составляют 20 тысяч гривен, а сами обучения длятся от 1 до 3 месяцев, в зависимости от начальной подготовки будущего военнослужащего.

После того как мобилизованный завершает обучение и отправляется к месту выполнения задач зарплата возрастает – с 20 до 120 тысяч гривен ежемесячно. Такие выплаты зависят от места службы и объема работы.

Заметьте! В 2024 году ежемесячные дополнительные выплаты для военных составляют 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от задач и условий службы.