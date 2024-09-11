Сколько получают мобилизованные во время обучения

Как рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, мобилизованные граждане, которые только проходят обучение, получают несколько меньшие выплаты против военнослужащих, которые уже выполняют специальные боевые задачи.

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Фитьо замечает, что во время обучения предусмотрено, что выплаты для мужчин составляют 20 тысяч гривен, а сами обучения длятся от 1 до 3 месяцев, в зависимости от начальной подготовки будущего военнослужащего.

После того как мобилизованный завершает обучение и отправляется к месту выполнения задач зарплата возрастает – с 20 до 120 тысяч гривен ежемесячно. Такие выплаты зависят от места службы и объема работы.

Заметьте! В 2024 году ежемесячные дополнительные выплаты для военных составляют 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от задач и условий службы.