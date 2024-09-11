Скільки отримують мобілізовані під час навчання

Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, мобілізовані громадяни, які лише проходять навчання, отримують дещо менші виплати проти військовослужбовців, які вже виконують спеціальні бойові завдання.

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Фітьо зауважує, що під час навчання передбачено, що виплати для чоловіків складають 20 тисяч гривень, а самі навчання тривають від 1 до 3 місяців, залежно від початкової підготовки майбутнього військовослужбовця.

Після того, як мобілізований завершує навчання та відправляється до місця виконання завдань зарплата зростає – з 20 до 120 тисяч гривень щомісяця. Такі виплати залежать від місця служби та обсягу роботи.

Зауважте! У 2024 році щомісячні додаткові виплати для військових складають 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень залежно від завдань та умов служби.