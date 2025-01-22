Какую зарплату имеют участники боевых действий

Зарплата участников боевых действий, если они продолжают нести военную службу, начисляется по общему принципу, как и для других военнослужащих. То есть УБД получают зарплату и доплату за участие в боевых действиях.

Какая зарплата у УБД

Выплаты военнослужащих состоят из базовой заработной платы и премий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Окончательная сумма зависит от звания, ученой степени, должности, места службы и условий выполнения обязанностей.

С 1 февраля 2023 года минимальная гарантированная выплата для военных составляет 20 100 гривен. Единовременная денежная помощь при заключении контракта в этом году предусматривает такие суммы:

для рядового состава – 24 224 гривны;

для сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны;

для офицерского состава – 30 280 гривен.

Доплаты военнослужащим

Размер доплат военным зависит от условий службы. На сегодня установлены следующие надбавки:

100 000 гривен – за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны);

– за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны); 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;

– за выполнение специальных задач на линии соприкосновения; 30 000 гривен – за выполнение заданий вне зоны боевых действий;

– за выполнение заданий вне зоны боевых действий; 20 100 гривен – за ранение, если лицо временно не может выполнять служебные обязанности;

– за ранение, если лицо временно не может выполнять служебные обязанности; 15 000 – 30 000 гривен – для инструкторов, которые проводят обучение личного состава.

Обратите внимание! Студенты специализированных военных учебных заведений получают ежемесячную стипендию в размере 2 350 гривен.

Выплаты УБД в случае увольнения

В 2025 году мобилизованные военные, уволенные со службы, получают выплаты в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного обеспечения.

При заключении первого контракта единовременное пособие составляет:

Для рядового состава – 8 прожиточных минимумов ;

; Для сержантов и старшин – 9 прожиточных минимумов ;

; Для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Дополнительные выплаты для контрактников и мобилизованных: