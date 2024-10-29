Какие зарплаты у украинских чиновников: Минфин обнародовал оклады в госучреждениях
29 октября 2024, 15:40Читати новину українською
Источник:Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины опубликовало данные о зарплатах в государственных учреждениях за сентябрь 2024 года. Самые высокие зарплаты оказались в НКРЭКУ, НАПК, Минкульте и других учреждениях.
Где в Украине самые высокие зарплаты
Министерство финансов Украины опубликовало данные о зарплатах в государственных учреждениях за сентябрь 2024 года.
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По информации Минфина, топ-5 руководства госорганов по уровню зарплат в сентябре выглядит так:
- Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги – 288,4 тысячи гривен;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысячи гривен;
- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысячи гривен;
- Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысячи гривен;
- Счетная палата – 205 тысяч гривен.
Отметим, что в августе 2024 года самую высокую среднюю зарплату получало руководство Нацагентства по госслужбе – 227,8 тысячи гривен, а НКРЕКП была на втором месте с 223,6 тысячи гривен.
В каких госучреждениях самые высокие зарплаты / Фото: Минфин