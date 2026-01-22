Там сейчас "тяжелее всего": пять регионов, где самая сложная ситуация с энергетикой
- Самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в пяти регионах, а также в городе Киев.
- Более 160 бригад энергетиков и коммунальщиков работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения.
Украинское правительство провело ежедневный энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций разных регионов. Сейчас продолжается восстановление энергосистемы по всей стране.
В каких областях сложная ситуация в энергосистеме?
Отдельный фокус сохраняется на столице, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Самая сложная ситуация остается в таких областях:
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Киевской, а также городе Киеве.
Более того, над восстановлением электроснабжения и отопления круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе и командированных из других областей.
Отдельный фокус – на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевской городской власти. Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть.
Как сообщила Свириденко, правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Кроме того, работает единое окно для обращений от бизнеса.
В Укрэнерго же рассказали, что этой ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Кроме того, в большинстве областей сейчас применяются аварийные обесточивания.
Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений не действуют,
– объяснили в Укрэнерго.
Аварийные обесточивания будут отменены. Но после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Также во всех регионах Украины в четверг, 21 января, применяются графики ограничения мощности для промышленности.
Напомним! В течение суток во всех регионах сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Что известно о ситуации в столице?
- Ситуация в энергосистеме страны остается напряженной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Но энергетики работают над тем, чтобы позволить столице перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемых графиков.
- Также в городе частично стабилизировали работу теплогенерации. По состоянию на вечер 20 января без отопления оставался 3 261 дом. Четкая задача для специалистов – в течение 21 января подать тепло в как можно большее количество помещений.