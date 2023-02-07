Об этом в интервью сказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его мнению, несмотря на то, что удалось сохранить определенную макрофинансовую стабильность, возвращения курса к довоенным показателям ждать не стоит.

По итогам первого военного года мы сохранили относительную макрофинансовую стабильность, которая обеспечивается адекватными золотовалютными резервами Нацбанка и большой помощью наших партнеров. Поэтому я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет,

– сказал нардеп.

Интересно Доллар стабилен, а евро существенно подешевело

Он добавил, что главным условием для сохранения стабильности курса остается поступление помощи от партнеров в таких же объемах. Именно благодаря международной помощи платежный баланс Украины в течение третьего и четвертого кварталов предыдущего года был положительным.

Что будет с украинской экономикой