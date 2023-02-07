Об этом в интервью сказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его мнению, несмотря на то, что удалось сохранить определенную макрофинансовую стабильность, возвращения курса к довоенным показателям ждать не стоит.
По итогам первого военного года мы сохранили относительную макрофинансовую стабильность, которая обеспечивается адекватными золотовалютными резервами Нацбанка и большой помощью наших партнеров. Поэтому я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет,
– сказал нардеп.
Интересно Доллар стабилен, а евро существенно подешевело
Он добавил, что главным условием для сохранения стабильности курса остается поступление помощи от партнеров в таких же объемах. Именно благодаря международной помощи платежный баланс Украины в течение третьего и четвертого кварталов предыдущего года был положительным.
Что будет с украинской экономикой
- По ожиданиям НБУ, в 2023 году потребительская инфляция существенно замедлит темпы и сократится более чем на треть. По итогам 2023 г. этот показатель может составить 18,7%. В 2024-2025 годах прогнозы по инфляции улучшаются: в 2024 она может уменьшиться до 10,4%, а в 2025 до 6,7%.
- Также в этом году НБУ ожидает рост реального ВВП на 0,3%. В 2024 году по прогнозам НБУ реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.