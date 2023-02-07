Про це в інтерв'ю сказав голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На його думку, попри те, що вдалося зберегти певну макрофінансову стабільність, повернення курсу до довоєнних показників очікувати не варто.

За підсумками першого воєнного року ми зберегли відносну макрофінансову стабільність, яка забезпечується адекватними золотовалютними резервами Нацбанку та великою допомогою наших партнерів. Саме тому я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде,

– сказав нардеп.

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Він додав, що головною умовою для збереження стабільності курсу залишається надходження допомоги від партнерів у таких самих обсягах. Саме завдяки міжнародній допомозі платіжний баланс України протягом третього та четвертого кварталів попереднього року був позитивним.

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