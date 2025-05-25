Банки выдержат: чего ждать от валютного рынка в ближайшие месяцы

Ожидается, что резких изменений в монетарной политике не будет, а курс доллара будет колебаться в умеренных пределах. Кроме того, НБУ в дальнейшем будут придерживаться режима управляемой гибкости.

Что будет происходить на рынке

Банкир Сергей Мамедов рассказал, что на сегодня украинские банки имеют достаточный запас прочности для того, чтобы избежать негативных сценариев, передает 24 Канал.

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Поэтому, в ближайшие 2 – 3 месяца монетарная политика вряд ли претерпит существенные изменения, ведь инфляционный пик почти преодолен.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Итак, продолжится развитие депозитов и кредитования, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной.

Мамедов добавил, что стоит ожидать умеренных колебаний курса, но без резких потрясений. НБУ реализует стратегию управляемой гибкости – и это означает, что никаких "землетрясений" на валютном рынке не будет.

Обратите внимание! Официальный курс доллара в ближайший месяц будет колебаться в пределах 41,4 – 42,2 гривны за доллар.