Тариф на свет летом: ждать ли изменений в цене за киловатт

Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее продление фиксированного тарифа на свет вплоть до конца октября этого года. Таким образом, все лето украинцы будут платить тариф в 4,32 гривны за киловатт-час.

Каким будет тариф на свет летом

Известно, что для украинцев, имеющих двухзонный счетчик, тариф на электроэнергию с 23:00 до 07:00 утра будет ниже, чем 4,32 гривны, а именно – 2,16 гривны за киловатт-час, а в день цена будет оставаться стандартной, передает 24 Канал.

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Еще раньше до 30 апреля этого года для всех тех, кто имел установки электрического отопления, тариф за использованную электроэнергию составлял 2,64 гривны, но если общий объем потребления составлял не более 2 тысяч киловатт-часов в месяц.

В то же время в январе 2025 года Кабмин установил, что полный размер за объем света будут платить украинцы, которые используют электроотопление, только если лимит будет превышать 2 тысяч киловатт в месяц. А за остальную потребленную электроэнергию население – по тарифу 2,64 гривны.

Какие социальные нормы на распределение электроэнергии

У ПФУ напоминают, что социальные нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии, составляют:

Потребление электрической энергии в жилых домах и квартирах с газовыми плитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды;

Составляет 70 киловатт-часов в месяц на семью на одного человека и дополнительно 30 киловатт в месяц на каждого члена. В то же время максимальное потребление – не более 190 киловатт-часов в месяц.

Поставка электрической энергии жилых помещений с электроплитами, при наличии централизованной подачи горячей воды;

Норма – 110 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт на каждого члена семьи, но не более 230 киловатт-часов в месяц.

Поставка электрической энергии в жилых домах с электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды;

Норма – 130 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт в месяц на другого члена семьи, но не более 250 киловатт-часов в месяц.

В помещениях без электроплит, при наличии централизованного снабжения холодной воды и при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов;

Норматив установлен на уровне 100 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт-часов в месяц на каждого члена семьи, но не более 220 киловатт-часов в месяц.