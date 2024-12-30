Налоги в 2025 году: будет ли платить бизнес больше

В Министерстве финансов Украины сообщили, что будет с налогами в новом 2025 году. В то же время министр Сергей Марченко отметил, что повышение налогов в 2024 году было вынужденным.

Вырастут ли налоги в 2025 году

Министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал, что в следующем году правительство не планирует повышать налоги, как это было в 2024 году.

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Дело в том, что правительство понимает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не планирует дальнейшего увеличения налогового давления.

Марченко добавил, что нынешнее повышение было вынужденным и компромиссным шагом. Кроме того, такое повышение лишь частично удовлетворяет потребности государства в финансировании Вооруженных сил.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Это было непростое решение. В этом году у нас не было других источников для финансирования армии, кроме налогов. Объемы внутренних заимствований также имеют свои ограничения.

Заметьте, что в 2025 году дополнительные потребности в финансировании ВСУ планируют покрывать за счет замороженных российских активов, которые можно будет частично использовать на закупку вооружения и военной техники.

Напоминаем! Осенью правительство приняло решение о существенном повышении налогов. Поэтому размер военного сбора достиг рекордного показателя – 5%. Кроме того, ФЛП обязали также платить военный сбор с 1 января 2025 года.