Соцвыплаты, зарплаты и пенсии ждут изменения: что будет с ними в 2024 году

Бюджетом на 2024 год предусмотрены изменения касательно зарплат, пенсий и соцпомощи. Поэтому украинцы смогут получать большие выплаты, чем в 2023 году. На сколько могут они измениться – читайте в материале 24 Канала.

Какими будут зарплаты в январе 2024 года

На сайте Кабмин обнародовал прогноз о росте заработных плат в Украине в перспективе на три года. Следовательно, среднемесячная заработная плата будет составлять:

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21 809 гривен – в 2024 году,

25 732 гривен – в 2025 году,

30 260 гривен – в 2026 году.

А минимальную зарплату будут повышать в два этапа в следующем году: 1 января – до 7,1 тысячи гривен, а с 1 апреля – до 8 тысяч гривен.

Кроме того, согласно постановлению №1078, индексацию всем работникам в 2024 году должны платить предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, в частности ФЛП, которые используют труд наемных работников.

Если своевременно работодатель не индексирует зарплату, его могут привлечь к ответственности.

Какие штрафы могут быть:

штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника;

взыскание от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, отца-одиночки, отца, который воспитывает ребенка до 14 лет, и отца, который воспитывает ребенка с инвалидностью.

Зарплаты индексируют согласно уровню прожиточного минимума трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель достигает 3 028 гривен.

Минимальная и максимальная пенсия

В бюджете на 2024 год прожиточный минимум вырастет. Соответственно это повлечет за собой рост и других социальных выплат, таких как пенсия.

Согласно этому, с 1 января 2024 года минимальная пенсия составит 2 361 гривну.

С ростом минимальной пенсии, вырастет и максимальная. В целом размер этой пенсионной выплаты составляет 10 минимальных или прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Следовательно, в 2024 году это 23 610 гривен.

В целом размер этой пенсионной выплаты составляет 10 минимальных или прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Следовательно, в 2024 году это 23 610 гривен. Важно добавить, что средняя пенсия с 5 311 гривен достигнет до 6 тысяч гривен в новом году.

в январе – те, кто получают минимальную и максимальную пенсию,

– те, кто получают минимальную и максимальную пенсию, в январе и июле – те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

– те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет); в марте – всем, чьи пенсии должны индексировать по плану.

Что будет с соцвыплатами в следующем году

что в 2023 году минимальная пенсия была на уровнеВ 2024 году предусмотрена индексация пенсий, как и в 2023 году. Она состоится в 3 этапа: январь, март и июль.

От прожиточного минимума будет зависеть и соцпомощь в следующем году. В бюджете на это выделили немалую сумму.

Детские выплаты

Напоминаем, что в 2023 году прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 272 гривны, а для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны. А в 2024 году он составит для детей до 6 лет – 2 563 гривны, а для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Женщины, которые находятся в декрете и не являются предпринимателями – ежемесячно будут получать 757 гривен .

. Изменились и условия предоставления выплат, из-за того, что один из родителей уклоняется от алиментов – для детей до 6 лет эти выплаты составляют 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 598 гривен .

эти выплаты составляют . Лица, которые оформили опеку или попечительство над ребенком получат такие средства – на детей до 6 лет наддадут – 6 407,5 гривны, от 6 до 18 лет – 7 990 гривен.

наддадут – Если несовершеннолетнее лицо имеет инвалидность: для обеспечения детей до 6 лет начисляют – 8 970,5 гривен, от 6 до 18 лет – 11 186 гривен.

Если лицо занимается уходом за больным ребенком: при возрасте малыша до 6 лет – 5 126 гривен, от 6 до 18 лет – 6 392 гривны.

Выплаты по инвалидности

Если лицо ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы и этот статус связан с психическим расстройством, то он может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 2 920 гривен.

и этот статус связан с психическим расстройством, то он может рассчитывать на ежемесячную выплату Пенсии назначены после получения увечья: 100% от пенсии по возрасту предоставляют украинцам, которым назначена I группа, 90% – II группа, 50% – III группа.

Каждая пенсия рассчитывается индивидуально, в соответствии с возрастом, стажем и обстоятельствами получения увечья.