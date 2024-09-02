ЕС импортирует больше газа из России чем из США

Несмотря на введенные ограничения, Россия расширяет свои возможности в энергетическом секторе. В частности, усиливает свои позиции как поставщика газа.

На сколько вырос импорт российского газа в ЕС

Впервые за почти 2 года количество импортируемого газа в ЕС из России достигло такого значения. Этот показатель превышает объемы сырья полученные Европой от США в аналогичный период.

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Согласно данным брюссельской консалтинговой компании Bruegel, с апреля по июнь этого года ЕС импортировал из России 12,7 миллиарда кубометров газа. За этот же период у США Евросоюз приобрел – 12,3 миллиарда кубометров.

Идет ли российский газ через Украину

Транзит российского газа через Украину для Европы продолжится до конца этого года. В дальнейшем этот контракт продлеваться не будет.

Напомним! Россия продолжает обходить санкции и продавать свое сырье за границу. Некоторые страны помогают Кремлю получать этот доход. Как вот, например, Турция, осуществляя транзит российского газа.