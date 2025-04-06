Какая зарплата нужна, чтобы получать пенсию 15 тысяч при 30 годах стажа

Чтобы получать высокую пенсию, нужно иметь достаточное количество стажа. Также значительную роль играет размер зарплаты.

Как получить пенсию 15 тысяч при стаже 30 лет

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточное количество стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году минимумы стажа для выхода на пенсию следующие:

если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет ему нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа;

ему нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года будет достаточно – 22 года страхового стажа;

будет достаточно – 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, если пенсионер успел приобрести только 30 лет стажа, этом году он сможет выйти на пенсию в 63 и 65 лет. Требования к зарплате, при этом, для каждой возрастной границы разные.

Если человек хочет уйти на заслуженный отдых в 63 года и иметь пенсию 15 тысяч, нужна зарплата минимум – 38,7 тысячи гривен.



Какая зарплата должна быть, чтобы пенсия была не менее 15 тысяч гривен при выходе на пенсию в 63 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот, чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 требования несколько легче. При таких условиях, будет достаточно зарплаты – 35,1 тысячи гривен.



Какую зарплату надо иметь, чтобы пенсия была минимум 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Минимумы стажа для 60 и 63 лет будут меняться каждый год до 2028 года.