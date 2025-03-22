Какую минимальную зарплату украинцы будут получать с 1 апреля

На любой работе зарплата за полную занятость не могу быть ниже минимальной зарплаты, установленной законом. Минимальная зарплата корректируется государством с учетом экономической ситуации.

Какая минимальная зарплата будет в Украине в апреле

Минимальная зарплата – это гарантированная государством сумма оплаты труда за месяц или час, которая является обязательной для всех работодателей, независимо от их формы собственности, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Согласно действующему Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 8 000 гривен.

Для ее получения работник должен работать 40 часов в неделю – по стандартному пятидневному графику с 8-часовым рабочим днем.

Важно! В настоящее время не предусмотрено пересмотра этой суммы, хотя в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает постепенное повышение минимальной зарплаты.

Как могла бы вырасти минимальная зарплата

Согласно законопроекту, предусмотрено постепенное повышение минимальной зарплаты, первый этап которого запланирован на 1 апреля 2025 года. Если законопроект будет принят, минимальная зарплата будет меняться следующим образом:

с 1 апреля – до 9 100 гривен (55 гривен в час);

с 1 июля – до 10 100 гривен (61 гривну в час);

с 1 октября – до 11 184 гривен (68 гривен в час).

Заметьте! Эти изменения должны улучшить уровень жизни граждан, но пока они остаются на этапе законопроекта, который требует дальнейшего рассмотрения.