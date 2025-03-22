Яка мінімальна зарплата буде в Україні у квітні
Мінімальна зарплата – це гарантована державою сума оплати праці за місяць або годину, яка є обов'язковою для всіх роботодавців, незалежно від їхньої форми власності, передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
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Згідно з чинним Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 8 000 гривень.
Для її отримання працівник має працювати 40 годин на тиждень – за стандартним п’ятиденним графіком з 8-годинним робочим днем.
Важливо! На цей час не передбачено перегляду цієї суми, хоча в Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує поступове підвищення мінімальної зарплати.
Як могла б зрости мінімальна зарплата
Згідно з законопроєктом, передбачено поступове підвищення мінімальної зарплати, перший етап якого заплановано на 1 квітня 2025 року. Якщо законопроєкт буде ухвалено, мінімальна зарплата змінюватиметься наступним чином:
- з 1 квітня – до 9 100 гривень (55 гривень за годину);
- з 1 липня – до 10 100 гривень (61 гривню за годину);
- з 1 жовтня – до 11 184 гривень (68 гривень за годину).
Зауважте! Ці зміни мали б поліпшити рівень життя громадян, але поки що вони залишаються на етапі законопроєкту, який потребує подальшого розгляду.