Какой будет пенсия, если человек имеет 45 лет стажа

Размер пенсии в Украине при стаже 45 лет зависит от уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Чем больше стаж, тем больше вероятность иметь хорошую пенсию.

Какая будет пенсия при стаже 45 лет

Размер пенсии можно посчитать самостоятельно, воспользовавшись специальной формулой, передает 24 Канал.

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45 лет – это достаточный стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Пенсия рассчитывается по формуле:

П = Зс × Ик × Кс, где:

Зс – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию;

– средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашего дохода к среднему по стране);

– индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашего дохода к среднему по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Если средняя зарплата в Украине в 2025 году составит 20 000 гривен, а человек получал такую же или большую сумму официальной зарплаты, его индивидуальный коэффициент заработка будет 1 или больше.

Заметьте! Коэффициент страхового стажа при 45 годах составляет 0,45 (45 × 1%).

Подставляем значения в формулу:

П = 20 000 × 1 × 0,45 = 9 000 гривен.

Заметьте! Если человек получал зарплату ниже средней, пенсия будет меньше.