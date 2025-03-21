ЕС знает как решить газовый спор между Словакией и Украиной: что предлагает Европа

ЕС рассматривает план, который позволит решить спор между Словакией и Украиной, относительно поставок газа. Предположительно, для этого будут использованы украинские хранилища газа.

Каков план ЕС относительно решения газового спора

Предложение ЕС должно способствовать уменьшению недовольства Словакии относительно прекращения поступлений за транзит российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Обратите внимание! Ранее Словакия получала ежегодно 500 миллионов евро за транзит газа.

Как стало известно, впервые это предложение было обсуждено еврокомиссарами во время визита в Киев. Теперь Европейская комиссия рассматривает план, который бы помог восстановить потоки через Словакию.

Источники Politico указывают, что альтернативой российскому газу может стать топливо из Турции и Греции. То есть, Украина будет осуществлять его импорт и хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.

Заметьте! По словам представителей Еврокомиссии, такое решение снова сделает Словакию транзитной страной. При этом, будет соблюден план REPowerEU (инициатива, согласно которой, ЕС должен отказаться от российских ресурсов до 2027 года)