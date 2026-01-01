Курс валют 1 января 2026 года: сколько стоит доллар в обменниках и банках

В первый день года валюты показали спад цены. В частности больше всего доллар и евро потеряли за последние сутки на черном рынке, а в обменниках почти не изменились. Кроме того, пока доллар в банках почти не изменил курс, евро при покупке и продаже потеряло от 10 до 15 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 1 января, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,05 гривны (без изменений против 31 декабря 2025 года) и продажа по 42,55 гривны (-4 копейки). Смотрите также Депозиты на старте января: почему вкладывать деньги выгоднее именно в начале года Покупка евро проходит по 49,40 гривны (-10 копеек), продажа – по 50,05 гривны (-15 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,35 гривны (-5 копеек), а продать по 42,25 гривны (-10 копеек).

(-5 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 49,65 гривны (-23 копейки), а продажа по 49,95 гривны (+1 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары обменники покупают в среднем по: 42,20 гривны (-1 копейка), а продают по 42,35 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продают по (-2 копейки). Евро покупают по 49,80 гривны (-2 копейки), а продают по 50,05 гривны (-1 копейка). Что будет с курсом после Нового года? По прогнозу банкира из Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году курс американской валюты может вырасти и будет колебаться примерно в пределах 43 – 45 гривен, а евро – около 50 – 52 гривны. Это рост в среднем на 2 – 7 % по сравнению с предыдущим годом, но ожидается медленное и контролируемое повышение.

На валютный рынок существенно влиять ход войны, объем международной финансовой помощи и монетарная политика Нацбанка. Именно эти стратегические факторы будут определять, насколько стабильным или волатильным будет курс.

Нацбанк сможет регулировать валюты в результате режима управляемой гибкости, что будет способствовать постепенному формированию курса на рынке. При благоприятных условиях регулятор может уменьшить учетную ставку и предоставить больше свободы рыночному курсообразованию.