Доллар ниже 40: курс в обменниках, банках и на черном рынке 5 августа

Доллар и евро немного подорожали в банках, обменниках и на черном рынке по сравнению с предыдущим днем. С актуальным наличным курсом на 5 августа можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,50 гривны за доллар при покупке (+30 копеек против 4 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,70 гривны за доллар (+20 копеек).

Евро банки покупают за 38,75 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 40,20 гривны за евро (+20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,21 гривны (+53 копейки), а продают – за 39,73 гривны (+51 копейка), по данным finance.ua.

(+53 копейки), а продают – за (+51 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,38 гривны (-34 копейки) и продажи – 40,30 гривны (+81 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,32 гривны (+79 копеек), а продажа – 39,91 гривны (+73 копейки).

(+79 копеек), а продажа – (+73 копейки). Евро продают по 39,68 гривны (+5 копеек), а покупают за 40,38 гривны (-88 копеек).

Каким будет курс доллара: прогноз экспертов

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37 – 38 гривен за доллар.

прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37 – 38 гривен за доллар. По мнению экономического аналитика Алексея Козырева, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36,57 гривны – до 41,50 гривны – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривны.

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