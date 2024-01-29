За выходные в банках доллар вырос: какова стоимость курса
29 января 2024, 10:10Читати новину українською
Доллар в банках существенно вырос по сравнению с обменниками и черным рынком. Там валюта тоже немного подорожала и пересекла покупку валюты более чем в 38 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 29 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,70 гривны (+10 копеек против 26 января), а продажа– 38,32 гривны (+12 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41 гривну (+5 копеек), а продажа– в среднем по 41,85 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-3 копейки), а продажа– 38,50 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.
- По состоянию на 26 января евро колебалось на уровне: покупка– 41,37 гривны (-3 копейки), а продажа– 41,89 гривны (-11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (+5 копеек), а продажа– 38,35 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают за 41,70 гривны (+7 копеек), а продают за 41,87 гривны (+4 копейки).
Курс доллара на этой неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесной спрогнозировал, что в феврале главные выразители ситуации на межбанке, вероятно, не изменятся.Обратите внимание! Он объясняет, что в условиях ежедневных и разнонаправленных колебаний, текущие курсовые изменения не превысят 0,2 гривны.
Банкир добавляет, что учитывая события последнего квартала 2023 года можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2, 5 – 3 миллиарда долларов в месяц.
Конечно, Главная задача – это установление и дальнейшее удержание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может возрастать до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.
- В течение февраля основные колебания курсов на межбанке будут проходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар и 40, 5 – 42, 5 гривен за евро.
- На наличном рынка 37, 5 – 39, 5 гривен за доллар и 40 – 43 гривен за евро.