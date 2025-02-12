12 февраля, 14:16
Во сколько обойдется покупка 100 евро сейчас
Курс евро в Украине стабилен. Валюта несколько подорожала после весомого падения с начала года.
Как изменился курс евро в Украине
По состоянию на 12 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,01 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным издания "Минфин", в банках средний курс установлен следующий:
- покупка происходит по среднему курсу 42,90 гривен за евро;
- продажа – 43,58 гривны за евро.
В обменниках средний курс отличается:
- покупка – 43,44 гривны за евро;
- продажа – 43,60 гривны за евро.
Какую сумму можно получить при обмене 100 евро 12 февраля
- если обмен 100 евро происходит в банке можно получить примерно 4 290 гривен;
- в обменниках за 100 евро можно выручить ориентировочно 4 344 гривен.
Сколько нужно потратить на покупку 100 евро сегодня
- при покупке 100 евро, в банке придется потратить примерно 4 358 гривен;
- чтобы купить 100 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно 4 360 гривен