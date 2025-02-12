Во сколько обойдется покупка 100 евро сейчас

Курс евро в Украине стабилен. Валюта несколько подорожала после весомого падения с начала года.

Как изменился курс евро в Украине По состоянию на 12 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,01 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Япония просит Трампа сделать исключение для страны и отменить пошлины на металлы По данным издания "Минфин", в банках средний курс установлен следующий: покупка происходит по среднему курсу 42,90 гривен за евро;

продажа – 43,58 гривны за евро. В обменниках средний курс отличается: покупка – 43,44 гривны за евро;

продажа – 43,60 гривны за евро. Какую сумму можно получить при обмене 100 евро 12 февраля если обмен 100 евро происходит в банке можно получить примерно 4 290 гривен;

можно получить примерно 4 290 гривен; в обменниках за 100 евро можно выручить ориентировочно 4 344 гривен. Сколько нужно потратить на покупку 100 евро сегодня при покупке 100 евро, в банке придется потратить примерно 4 358 гривен;

придется потратить примерно 4 358 гривен; чтобы купить 100 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно 4 360 гривен