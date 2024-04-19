Доллар уже достиг 40 гривен: где валюта подорожала существеннее всего

Тенденция на рост американского доллара продолжается. Стоимость валюты на черном рынке и в обменниках достигла 40 гривен, а в банках почти достигла этой отметки. А вот евро тяготеет к отметке в 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,43 гривны (+6 копеек против 18 апреля), а продажа – 39,95 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 гривны (+10 копеек), а продажа – 40 гривен (+15 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают по 42,85 гривны (+14 копеек), а продают за 43,01 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,62 гривны (+10 копеек), а продают – за 40,07 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,67 гривны (-13 копеек), а продажа – 43,12 гривны (+5 копеек).

Что будет с долларом в этом году

Как рассказал 24 Каналу эксперт Даниил Монин, Нацбанк сегодня держит в руках курс, поэтому стоимость будет зависеть именно от регулятора.

Даниил Монин Экономист Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и чтобы закрыть бюджет

По мнению экономиста, диапазон курса в этом году, вероятнее всего, будет в пределах 38 – 41 гривны.

В то же время остается неутешительным тот факт, что в случае, когда США не проголосуют за финансовую помощь Украине, то есть вероятность ослабления курса гривны.

Важно! В 2029 году МВФ прогнозирует , что среднегодовой курс доллара может достичь 54 гривен. А на 2024 год ожидается курс в 41 гривну.

По словам Монина, курс более 50 гривен в ближайшие 5 лет вполне вероятен.



