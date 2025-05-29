Важная информация: в каких случаях надо платить добровольные пенсионные взносы
- Граждане могут платить добровольные взносы в систему пенсионного страхования в период между увольнением и трудоустройством, или во время официальной работы.
- Добровольный взнос отличается от ЕСВ.
Многие сталкивались с перерывом между увольнением и трудоустройством. В это время лицо не работает, соответственно, ЕСВ не уплачивается.
Нужно ли после увольнения платить добровольные взносы
В период между увольнением и трудоустройством гражданин может платить добровольные пенсионные взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Вы можете платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который определите самостоятельно,
– сообщает Пенсионный фонд.
То есть, платить добровольные пенсионные взносы лицо может:
- во время периода официальной работы;
- между увольнением и последующим трудоустройством;
- до момента назначения пенсии.
Чем добровольный взнос отличается от ЕСВ
Нужно понимать, что добровольный взнос является платой за участие в пенсионной системе. То есть, лицо вносит его самостоятельно, в частности, чтобы увеличить размер своего стажа. Размер этого взноса гражданин определяет сам.
А вот ЕСВ является обязательным. Его платит работодатель за своего работника (или лицо само за себя, если оно само обеспечивает себя работой).
Обратите внимание! ЕСВ сейчас равен 22% от суммы начисления. В то же время эта сумма не может быть менее 22% от минимальной зарплаты. То есть, 1 760 гривен.