Обновленный размер военного сбора: показатель может измениться уже в сентябре
28 августа 2024, 07:17Читати новину українською
В законопроект о повышении налогов внесены некоторые изменения. Несмотря на это, кое-что осталось неизменным, например повышение военного сбора для физических лиц и ФЛП.
Как изменится военный сбор в сентябре
Согласно доработанному правительственному законопроекту о повышении налогов, который опубликовал нардеп Ярослав Железняк, ставки военного сбора повысят для физических лиц и ФЛП.
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- Военный сбор для физических лиц вырастет с 1,5 до 5%,
- Военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп в размере 10% от минимальной зарплаты,
- Для 3 группы единого налога военный сбор в размере 1% и ежемесячных авансовых взносов для АЗС.
Из нового, что добавили: установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год, повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% и ежемесячную отчетность по НДФЛ.
Обратите внимание! Обновленный законопроект вскоре будут выносить на Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. А в первые недели сентября – в Верховную Раду.