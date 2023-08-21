Дырявый санкционный мешок: что должен сделать Запад, чтобы остановить Россию

"Нет денег – нет войны!" – таков один из постулатов истории. Именно поэтому в первые дни полномасштабного вторжения вполне адекватной реакцией Запада была попытка перекрыть источники финансирования путинского режима. Санкции должны были стать "мешком на голове" российской экономики. Но удалось ли полностью перекрыть России кислород – читайте в материале 24 Канала.

Санкции должны были ослабить российскую экономику до такого состояния, когда вести войну станет тяжело или совсем невозможно. Дополнительным аргументом должна стать активная помощь Украине современным вооружением и технологиями защиты от вражеских ракет.

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Российская экономика стремительно падает, а рубль – одна из самых плохих валют. Почему этого недостаточно?

Война в короткой перспективе уже в начале привела к существенному росту цен на энергоносители – это естественная реакция рынка.

Поскольку, по некоторым данным, до 60% доходов российской экономики приходилось именно на углеводороды, это позволило Москве неплохо заработать в первой половине 2022 года. Санкции еще не начали действовать, а западные компании и правительства "запасались наперед" энергоносителями, прежде всего – нефтью и газом.

Спустя время цены на углеводороды упали на несколько десятков процентов. Санкции начали действовать, продавать нефть и газ на внешние рынки становилось все труднее, а Европа (без учета Венгрии) практически полностью отказалась от российского газа и нефти.

В дополнение к потерянным главным источникам доходов началась бегство из России сотен тысяч квалифицированных и образованных работников . Впоследствии – падение курса национальной валюты до 100 рублей за доллар США – все это произошло с Россией и ее экономикой.

. Впоследствии – падение курса национальной валюты до 100 рублей за доллар США – все это произошло с Россией и ее экономикой. Все это произошло с Россией и ее экономикой. Но почему всего этого оказалось мало для того, чтобы быстро выгнать оккупантов с нашей земли? Россия продолжает атаковать Украину под руководством маньяка, который решил уничтожить наше государство.

Российский экономический аналитик Михаил Крутихин прогнозировал, что Россия в 2023 году потеряет до 57% своих доходов от экспорта энергоносителей. И этот прогноз почти оправдался – с января по апрель 2023 года российская экономика получила на 52% меньше доходов, чем за тот же период годом ранее. Падение доходов бюджета привело к появлению значительного дефицита бюджета – в январе 2023 года он достиг почти 25 миллиардов долларов и это составляло около 60% от всего годового плана.В последующие 2 месяца этот дефицит продолжал расти и достиг своего максимума на уровне около 45 миллиардов долларов в конце апреля 2023 (117% годового плана!). Но уже в мае в Минэкономики России отчитались о "выходе на профицит" и цифра уменьшилась до 42 миллиардов долларов., а российский рубль на бирже перепрыгнул "психологический предел" в 100 рублей за доллар.

Тем не менее Минфин РФ вместе с их Центробанком принимают срочные меры для сдерживания падения курса национальной валюты, повышая учетную ставку и ограничивая импорт. По словам руководителей, "курс рубля не так важен как сдерживание инфляции".

Но это необратимый процесс, инфляцию все равно обуздать не удастся, ведь российская экономика остается очень "импортозависимой", производить большинство товаров и даже продуктов питания россияне так и не научились.

Как Россия манипулирует данными и вымышленными цифрами

Но пропагандистов это не сдерживает, поэтому профильное министерство недавно даже сделало прогноз роста российской экономики в 2023 году на 1,2%. Если учесть, что страна находится в состоянии войны с половиной западного мира, это довольно неплохой трюк для внутреннего потребителя.

Однако не стоит забывать, что макроэкономические показатели в России не могут служить объективным источником данных. Это не более чем еще один инструмент пропаганды и властной машины Кремля.

Росстат уже не раз отличался "оригинальной статистикой", а для корректировки нужного результата часто меняет методологию, применяемую для определения показателей. Такие данные в долгосрочной перспективе вообще невозможно ни сравнивать, ни составлять тенденции с их использованием.Хорошим примером здесь может служить "показатель бедности" в России: по официальным данным количество малообеспеченных сократилось в 2022 году на 1,7 миллиона человек (в цифрах – это новый рекордно низкий показатель).

Но не торопитесь удивляться и пытаться объяснить парадокс! Все потому, что Росстат в очередной раз изменил методологию расчета показателя: теперь бедными считают только тех, кто живет хуже своих соседей в регионе.

Условно, если все соседи едят капусту и воду с капустой, то бедным будет считаться только тот, у кого есть только вода. The Insider провел собственные расчеты и пришел к выводу, что количество малообеспеченных не уменьшилось на 1,7 миллиона, а наоборот – выросло на 2,3 миллиона человек!

Один из трех россиян сейчас "работает только на унитаз", то есть денег хватает только на еду. А каждому десятому – не хватает даже на это. Фактически за чертой бедности в России находится около 20 миллионов человек, что почти в 1,5 раза больше, чем показывает официальная статистика. И это еще одно доказательство того, что вместе с телевидением и другими медиа в России Росстат является не более чем пропагандистским инструментом, призванным донести следующую сентенцию: "Война влияет на нашу экономику, но мы сильны и мы со всем справимся!"

Экономика России летит в пропасть

Каково реальное состояние финансов в России – не знает никто, кроме особо приближенных к Путину. Но есть все основания предположить, что российская экономика находится в состоянии свободного падения:

Благодаря санкциям удалось перекрыть основные источники наполнения российского бюджета,

Продажа углеводородов Китаю и Индии по сниженным ценам не может компенсировать огромные потери,

Продажа зерна (еще один значительный источник поступлений от экспорта) также существенно упала.

Но есть еще несколько моментов.

Во время краткосрочного мятежа Пригожина российский рубль в очередной раз упал, и это было еще одним скачком вниз, похожим на падение после начала полномасштабного вторжения. Сейчас рубль находится в самом худшем состоянии за всю свою новейшую историю и стал одной из самых слабых валют мира.

Россию покидают лучшие образованные и квалифицированные работники (по данным издания Москвы Times , в 2022 году Россию покинули 1,3 миллиона таких людей).Этот факт, а также добровольно-принудительная мобилизация привели к огромному дефициту на рынке труда – уже сейчас на одного работника приходится две вакансии. Goldman Sachs считает это едва ли не самой большой проблемой для российской экономики.

Сократились доходы от еще одной экспортной отрасли – вооружения. По некоторым данным, падение по этой статье было почти пятикратным – с 50 миллиардов в 2021 году до около 11 миллиардов в 2022 году.

Цена войны для России и спасет ли Китай?

Путин просчитался: он так активно "подсаживал на энергетическую иглу" Европу, что в итоге получил единственного клиента на свой главный продукт из углеводородов – Запад. Но Запад, хоть и не сразу, консолидировался и ввел целый ряд санкций, направленных как раз против этого.

"Карточный домик развалился" и Путин вступает в еще более рискованные отношения, которые на этот раз делают его режим очень уязвимым и зависимым от одного клиента. Это уже стало "геополитическим клише", но Россия становится все более зависимой от Китая, куда экспорт (по сравнению с довоенным) вырос вдвое.

Но для Китая Россия является "небольшим внешнеэкономическим партнером", одним из многих. Пока выглядит так, что Пекин заинтересован в том, чтобы режим Путина продолжил свое существование.

Но дела у китайской экономики также не самые лучшие и продолжают ухудшаться. А "воронка" от погружения китайской экономики в кризис точно потянет за собой ко дну и Россию.

Ко всему этому следует добавить "цену войны". Никто точно не знает, сколько стоит Путину эта война. Данные отличаются не только из-за секретности, но и из-за применения различных методик. По самым скромным подсчетам The Economist, это около 55 миллиардов в год.В то же время, по данным Special Operations Reports, эта цифра невероятно занижена – по мнению специалистов, "цена войны" для России составляет около 900 миллионов в день, то есть около 330 миллиардов долларов в год, поскольку, по их мнению, нужно считать не только фактические затраты на уничтоженную или использованную технику и вооружение, но и расходы на пополнение (то есть создание других, которые будут замещать).

Все вышеперечисленные данные указывают на то, что тенденция для российской экономики неутешительная, а Россия отступает на десятилетие назад, поглощая в огне войны свою экономику и национальные богатства и сбережения своих граждан. Фактически Россия уже сейчас сжигает ресурсы будущего, чтобы компенсировать расходы нынешней войны. И все это ради безумной идеи их фюрера.

Выбирая собственный народ, Путин решил хотя бы частично компенсировать убытки и потери своих приближенных олигархов: массовая национализация вышедших или выходящих из России активов западных компаний происходит, по данным Financial Times, "за полцены". При этом "десятина" от такой продажи активов направляется в российский бюджет. После этого ни одна западная компания не будет инвестировать в Россию в течение десятилетий. "Массовая приватизация 2.0" или "Венесуэла 2.0", где все лучшее "раздали лучшим друзьям", а затем "хоть трава не расти".

Однако сдержать Россию исключительно экономическими и финансовыми аргументами не удается. Что же еще можно сделать?

Как Россия обходит санкции и как Запад может это прекратить

Наряду с ростом военной и экономической помощи Украине, а также предоставлением необходимых видов вооружения, которые все еще задерживаются, необходимо усилить санкции и ввести вторичные санкции.

Они должны быть направлены против стран, компаний и лиц, помогающих России обходить санкции. А таких желающих "заработать легкие деньги" по всему миру оказалось немало.

Организации, занимающиеся анализом компонентов российского оружия, захваченного на поле боя, и остатков сбитых ракет весной и летом 2023 года, когда санкции давно уже "работали на полную мощность", обнаружили в российской военной технике и ракетах сотни компонентов, которые производят в странах, поддержавших санкции против России (в общей сложности более тысячи) .

. В том числе полупроводниковые чипы, изготовленные американскими компаниями или их предприятиями (в общей сложности более 2/3 всех западных компонентов в оружии). Сделать это россиянам помогает прежде всего Китай , на который, по данным Киевской Школы Экономики, приходится около 70% жизненно необходимых компонентов для оружия.

, на который, по данным Киевской Школы Экономики, приходится около 70% жизненно необходимых компонентов для оружия. На втором месте – Турция (хорошая иллюстрация к "многовекторной политике Анкары"). В то же время за последний год "резко возрос" импорт полупроводников в таких странах, как Кыргызстан и Мальдивские острова, которые трудно "заподозрить" в развитии высокотехнологичных производств.

Не следует забывать и о производителях тех же чипов – они точно не относятся к наивным простакам, поверившим в появление новой "Кремниевой долины" где-то в Кыргызстане или на Мальдивах. Именно поэтому санкционные наказания должны относиться и к ним. Удалось когда-то тем же Штатам заставить банки прекратить "глобальное отмывание денег", введя систему Know Your Client, в которой функцию первичного мониторинга и ответственность за чистоту финансовых операций несет именно банк.

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И это направление должно стать главным приоритетом. А угроза потерь от введенных санкций должна быть в разы, в десятки раз более ощутимой и "дороже", чем быстрая выгода от заработка на их обращении.

, уже длительное время обсуждается идея ограничения российской морской перевозки нефти При том что Россия запустила "теневой флот", у нее все еще нет достаточного количества судов. Поэтому около 60% нефти до сих пор перевозят греческие суда.Запад (в частности, ЕС) имеет все, при этом, возможно, частично компенсируя их потери прибыли. А еще стоит вернуться к вопросу Price Cap по поводу российской нефти. Сейчас верхний предел составляет 60 долларов за баррель и его уже давно пора уменьшать хотя бы до 50 долларов.

Следующее направление санкционного давления указывает The Economist, где отмечают, что только около 100 миллиардов долларов российских олигархов были арестованы (заморожены) за границей России. А это не более 1/4 от общей суммы, на которую уже сейчас можно наложить арест. Итак, "в запасе" у нас есть еще около 300 миллиардов долларов на восстановление Украины.

Безусловно, Запад помогает Украине в этой тяжелой войне. И да, безусловно, мы благодарны за эту помощь! Но у украинцев просто нет времени ждать, пока с имеющимися дырками в "санкционном мешке", который Запад "завязал", экономика России задохнется и Путин просто не сможет финансировать ужасную войну, которую развязал.

Запад должен сделать еще несколько решительных шагов, если не только декларативно, но действительно верит в ценности, которые проповедует, и действительно хочет помочь Украине.