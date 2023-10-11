Скупать массово не стоит: будет ли дорожать доллар после изменений НБУ

Недавно Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию. Следовательно, фиксированный курс в 36,6 гривны отменили. Впрочем, из-за таких изменений возникает вопрос о том, не будет ли расти американская валюта очень стремительно вверх.

Будет ли доллар расти

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман объяснил, что для экономики Украины является положительным тот момент, что фиксированный курс изменили на гибкий.

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что с 3 октября НБУ объявил, что переходит в режим управляемой гибкости обменного курса

Как добавляет Гетман, из-за этого доллар никуда не "взлетит", ведь все контролируемо. Он объясняет, что скупать валюту в результате паники не стоит.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать коридор 37 – 37,5 гривны еще долго.

Как населению хранить свои сбережения

Эксперт Гетман посоветовал украинцам подумать, прежде всего, в этой ситуации о собственных сбережениях. Он дал несколько советов по этому поводу:

Если у человека есть гривны и они вложены в военные облигации или ОВГЗ в доходность 18% годовых, то точно не следует никуда двигаться. И эти доходы с процентов перекроют все негативы.

Если у человека депозит под 14% годовых в гривнах, то эти годовые больше, чем возможная девальвация и инфляция.

Хранение под "матрасом" гривны ничего не даст. С ней стоит что-нибудь сделать – купить валюту, военные облигации или положить на депозит.

Если наличных достаточно много, то даже лучше купить недвижимость и сдавать ее в аренду, или же открыть свой микробизнес.

На каком уровне может быть официальный курс

По мнению экономиста Олега Пендзина, которым он поделился с 24 Каналом, курс после ввода управляемой гибкости может колебаться в пределах 37,5 – 38 гривен.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

С начала полномасштабной войны официальный курс составлял

Кроме того, Пендзин добавляет, что изменится в первую очередь безналичный курс, а наличный будет почти без изменений.