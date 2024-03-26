Поможет ли повышение тарифов: какова ситуация с электричеством в Украине

В Министерстве энергетики на фоне обстрелов энергоинфраструктуры не исключают повышения тарифов на свет. Однако тариф для населения никаких проблем не решит.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что модель рынка электроэнергии, работающая в Украине, не очень хорошо работала и в мирное время. Все из-за большого количества административных воздействий правительства.

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"Во время войны недостаточно эффективно. Перекрестные долги на рынке электроэнергии сейчас перевалили за 120 миллиардов гривен и продолжают расти", – сказал Харченко.

Так в ситуации, когда есть долги и нет свободных средств, восстановление энергетики и даже подготовка к следующему отопительному сезону – очень сложная задача.

Завершение отопительного сезона

В некоторых городах Украины досрочно завершают отопительный сезон. И, вероятнее всего, здесь больше влияет фактор теплой погоды.

Если выключить отопление, а будет холодно, то люди просто включат электрическое отопление всеми доступными им способами – то есть кондиционеры, обогреватели. И в результате будет рост потребления, а не снижение,

– добавил директор Центра исследований энергетики.

Поэтому, по его мнению, решение о прекращении отопительного сезона прежде всего связано с потеплением. Если прогнозы погоды оправдаются, то нет смысла держать систему отопления в рабочем состоянии. Это сэкономит потребление газа.

Ситуация в энергосистеме

Сейчас ситуация с энергосистемой очень сложная в Харьковской области, в Одессе и Кривом Роге. По словам Харченко, в этих регионах в течение как минимум двух – трех недель будут действовать графики отключения, пока не будет восстановлено более – менее стабильное энергоснабжение.

"Минимум две недели сейчас потребуется. Что касается в национальном масштабе, у нас есть огромная проблема – мы потеряли большой объем генерации. В целом ситуация довольно сложная", – считает директор Центра исследований энергетики.

Без импорта электричества от европейских стран Украине, скорее всего, пришлось бы ограничивать потребителей на национальном уровне. Впрочем, сейчас потребление электроэнергии низкое. К тому же есть поддержка союзников. Поэтому Украина находится в целом в стабильной ситуации.

"Наши международные партнеры уже неоднократно оказывали поддержку, и я уверен, что это и дальше будет работать именно таким образом", – отметил Александр Харченко.

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