Как военные могут растаможить свое авто
Льготы на растаможку авто сейчас не действуют. Исключением являются машины, ввозимые для нужд военных.
Чем отличается растаможка авто для военных
Авто купленное за границей нужно растаможивать в Украине. Сейчас эта процедура платная.
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Нулевая растаможка действует, если это авто ввозится для военных, то есть есть обращение об этом от:
- военнослужащих;
- конкретной воинской части.
Как происходит процедура растаможки
Гражданин, который приобрел авто за рубежом, должен оформить договор купли-продажи и получить техпаспорт. Эти документы подтверждают право собственности. Далее необходимо:
- подать предварительную таможенную декларацию (подается в таможню, где проводится оформление);
- перечислить на счет таможни денежный залог (полную стоимость растаможки);
- пересечь границу и доставить транспортное средство;
- пройти таможенный контроль;
- заполнить таможенную декларацию;
- зарегистрировать авто в Украине.
Также процедуру растаможки можно провести через Дию.
Обратите внимание! В некоторых случаях гражданину придется доплатить средства за растаможку. Так происходит из-за изменения курса или цены авто.