Укр Рус
Экономика Новости экономики Украинцам вернут почти миллион гривен за коммуналку
7 апреля, 16:26
1

Украинцам вернут почти миллион гривен за коммуналку

Анастасия Зорик
Основні тези

Украинцам вернут средства за неправомерно начисленные суммы за коммуналку. Общая сумма компенсации достигает почти миллиона гривен.

Почему украинцам вернут средства

В апреле прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возобновила внеплановые проверки поставщиков ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также В Приднестровье заявили о приостановке подачи газа

В 2024 году в целом проведено 241 такую проверку. Благодаря этому потребителям было возвращено 2,5 миллиона гривен.

С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения,
– сообщает служба.

Каковы результаты этих проверок:

  • наложено 18 штрафных санкций на общую сумму 413,4 тысячи гривен;
  • 26 должностных лиц оштрафовали на 46,1 тысячи гривен;
  • потребителям регуляторы должны вернуть 948,9 тысячи гривен.

Госпродпотребслужба призвала граждан быть бдительными и проверять платежки. Если возникают сомнения относительно начисления тарифов, нужно:

  • осуществить проверку документов;
  • попросить компанию-поставщика обосновать осуществляемые расчеты;
  • обратиться в Госпродпотребслужбу, если выявлены нарушения.