Украинцам вернут почти миллион гривен за коммуналку
- Украинцам вернут почти миллион гривен за неправомерно начисленные суммы за коммунальные услуги после проверок Госпродпотребслужбы.
- Выявлены нарушения в 32 из 36 проверок, наложены штрафы на общую сумму 459,5 тысяч гривен.
Украинцам вернут средства за неправомерно начисленные суммы за коммуналку. Общая сумма компенсации достигает почти миллиона гривен.
Почему украинцам вернут средства
В апреле прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возобновила внеплановые проверки поставщиков ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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В 2024 году в целом проведено 241 такую проверку. Благодаря этому потребителям было возвращено 2,5 миллиона гривен.
С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения,
– сообщает служба.
Каковы результаты этих проверок:
- наложено 18 штрафных санкций на общую сумму 413,4 тысячи гривен;
- 26 должностных лиц оштрафовали на 46,1 тысячи гривен;
- потребителям регуляторы должны вернуть 948,9 тысячи гривен.
Госпродпотребслужба призвала граждан быть бдительными и проверять платежки. Если возникают сомнения относительно начисления тарифов, нужно:
- осуществить проверку документов;
- попросить компанию-поставщика обосновать осуществляемые расчеты;
- обратиться в Госпродпотребслужбу, если выявлены нарушения.