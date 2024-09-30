Какой будет пенсия по инвалидности в октябре
Пенсии по инвалидности в октябре будут оставаться без изменений. Повышение таких выплат до конца этого года не ожидается.
Читайте также Нацбанк ввел лимит на переводы физических лиц: какое ограничение будет действовать
У ПФУ объяснили, что пенсия по инвалидности напрямую зависит от выплаты по возрасту. Сейчас это соотношение такое:
- граждане, которые имеют инвалидность I группы должны получать выплату, равную минимум 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90%;
- III группы – 50%.
В то же время пенсии по инвалидности не могут быть меньше чем:
- 2 980 гривен составляет минимум для лиц с инвалидностью I группы;
- 2 520 гривен – для неработающих лиц с инвалидностью II или III группы;
- 2 093 гривны – для работающих лиц с инвалидностью II или III группы.
Обратите внимание! Есть лица для которых пенсия по инвалидности определяется по другому принципу. Речь идет о военных и пострадавших от аварии на ЧАЭС.