Какой будет пенсия по инвалидности в октябре

Пенсии по инвалидности в октябре будут оставаться без изменений. Повышение таких выплат до конца этого года не ожидается.

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У ПФУ объяснили, что пенсия по инвалидности напрямую зависит от выплаты по возрасту. Сейчас это соотношение такое:

граждане, которые имеют инвалидность I группы должны получать выплату, равную минимум 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

В то же время пенсии по инвалидности не могут быть меньше чем:

2 980 гривен составляет минимум для лиц с инвалидностью I группы;

2 520 гривен – для неработающих лиц с инвалидностью II или III группы;

2 093 гривны – для работающих лиц с инвалидностью II или III группы.

Обратите внимание! Есть лица для которых пенсия по инвалидности определяется по другому принципу. Речь идет о военных и пострадавших от аварии на ЧАЭС.