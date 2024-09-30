Якою буде пенсія по інвалідності у жовтні
Пенсії по інвалідності у жовтні залишатимуться без змін. Підвищення таких виплат до кінця цього року не очікується.
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У ПФУ пояснили, що пенсія по інвалідності прямо залежить від виплати за віком. Зараз це співвідношення таке:
- громадяни, які мають інвалідність I групи мають отримувати виплату, що рівна мінімум 100% пенсії за віком;
- II групи – 90%;
- III групи – 50%.
Водночас пенсії по інвалідності не можуть бути меншими ніж:
- 2 980 гривень складає мінімум для осіб з інвалідністю I групи;
- 2 520 гривень – для непрацюючих осіб з інвалідністю II чи III групи;
- 2 093 гриві – для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи.
Зверніть увагу! Є особи для яких пенсія по інвалідності визначається за іншим принципом. Йдеться про військових та постраждалих від аварії на ЧАЕС.