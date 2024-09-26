Пенсия по потере кормильца детям: как она начисляется

26 сентября 2024, 18:03
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Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

ПФУ

Члены семьи, потерявшие кормильца, имеют право на получение пенсионных выплат. это происходит при условии, что они являются нетрудоспособными и не могут самостоятельно обеспечить себя.

Какие выплаты получают дети

В частности, дети могут получать эти выплаты до завершения обучения или до достижения определенного возраста, сообщают в ПФУ.

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К нетрудоспособным членам семьи также относятся:

  • дети до 18 лет или старше, если им была установлена инвалидность до достижения этого возраста;
  • дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
  • дети-сироты – до 23 лет.

Итак, пенсия по потере кормильца составляет:

  • для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Обратите внимание! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия в связи с потерей кормильца должна быть не менее 1 180,50 гривен.

Какие документы нужны для пенсии по потере кормильца

Документы, необходимые для оформления пенсии, включают:

  1. Заявление на назначение пенсии.
  2. Документ, подтверждающий место жительства или регистрацию.
  3. Справка ОК-5.
  4. Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) для лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца.
  5. Свидетельство о рождении или паспорт лица, которое получает пенсию.
  6. Свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим.
  7. Справки из учебных заведений об обучении на дневной форме.
  8. Справка о том, что супруг (супруга) или один из ближайших родственников умершего кормильца не работают и ухаживают за ребенком до достижения им 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.
  9. Документ, подтверждающий содержание членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца.
  10. Документ о стаже.