Пенсия по потере кормильца детям: как она начисляется
26 сентября 2024, 18:03Читати новину українською
Источник:ПФУ
Члены семьи, потерявшие кормильца, имеют право на получение пенсионных выплат. это происходит при условии, что они являются нетрудоспособными и не могут самостоятельно обеспечить себя.
Какие выплаты получают дети
В частности, дети могут получать эти выплаты до завершения обучения или до достижения определенного возраста, сообщают в ПФУ.
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К нетрудоспособным членам семьи также относятся:
- дети до 18 лет или старше, если им была установлена инвалидность до достижения этого возраста;
- дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет.
Итак, пенсия по потере кормильца составляет:
- для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.
Обратите внимание! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия в связи с потерей кормильца должна быть не менее 1 180,50 гривен.
Какие документы нужны для пенсии по потере кормильца
Документы, необходимые для оформления пенсии, включают:
- Заявление на назначение пенсии.
- Документ, подтверждающий место жительства или регистрацию.
- Справка ОК-5.
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) для лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца.
- Свидетельство о рождении или паспорт лица, которое получает пенсию.
- Свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим.
- Справки из учебных заведений об обучении на дневной форме.
- Справка о том, что супруг (супруга) или один из ближайших родственников умершего кормильца не работают и ухаживают за ребенком до достижения им 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.
- Документ, подтверждающий содержание членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца.
- Документ о стаже.