Украинским пенсионерам подготовиться: как оформить пенсию и на какие суммы можно рассчитывать

На протяжении более года полномасштабной войны украинские пенсионеры получили немало дополнительных выплат. Сначала в марте в результате индексации, впоследствии получат летом. Следовательно, уровень пенсии у некоторых категорий изменился.

Пенсия и стаж: что нужно знать украинцам

Сейчас в Украине существует три вида пенсий. Это пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца.

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в 2023 году размер минимальной пенсии в Украине, а максимальной –

К примеру, стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличивается ежегодно. Следовательно, в 2028 году украинцам нужно накопить не менее 35 лет для заслуженного отдыха.

В этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо накопить не менее 30 лет страхового стажа.

Чтобы выйти в 63 года на пенсию стаж должен составлять не менее 20 лет.

В 65 лет – стаж от 15 до 20 лет.

А если меньше 15 лет стажа, тогда по достижению 65 лет вместо пенсии можно получить от государства соцпомощь.

Как подать заявление на получение пенсии

Граждане имеют право подавать заявление на получение пенсии двумя способами:

традиционным – подача заявления с документами в Пенсионный фонд;

онлайн – документы в электронном виде через портал электронных услуг ПФУ или в приложении Дия.

Военные пенсионеры могут получить помощь с получением пенсии благодаря бывшим военкоматам – ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки).

Кроме того, не забывайте, что получить услуги можно в любом отделении ПФУ, независимо от места регистрации.

Документы, необходимые для оформления пенсии:

паспорт и идентификационный код (ИНН);

документы, определяющие право на пенсию;

Если речь идет о пенсии по возрасту, то следует предоставить паспорт, где указан год рождения, и документы о стаже, чтобы подтвердить, что его хватает для назначения пенсии в 60 лет.

Справка МСЭК – для пенсии по инвалидности;

Свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения (а иногда и совместное проживание), документы о стаже и зарплате кормильца – для пенсии в связи с потерей кормильца;

Документы, подтверждающие право на льготы – для досрочно назначаемых пенсий.

Например, удостоверение участника боевых действий, удостоверение личности, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы, документы о работе на вредном производстве.

Кто получит надбавки к пенсиям летом

Еще в апреле работающим пенсионерам, имеющим стаж не менее 35 лет и получающим выплаты в размере не менее 7 000 гривен, повысили выплаты. Следовательно, в июне они получат средства сразу за три месяца. Сумма доплат может составлять до 1 200 гривен.

Также перерасчет затронул тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

И тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Также в июне свои ежемесячные доплаты получат пенсионеры, достигшие определенного возраста:

для пенсионеров в возрасте 70 лет – 300 гривен;

75 – 80 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Но такие доплаты получат

Напоминаем, что в марте немало категорий пенсионеров получили индексацию. В среднем пенсионные выплаты повысили на 400 – 700 гривен. А максимальное повышение получили те, у кого пенсия более 7 тысяч гривен – 1 500 гривен.