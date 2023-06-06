Пенсія та стаж: що потрібно знати українцям

Зараз в Україні існують три види пенсій. Це пенсія за віком, пенсія за інвалідністю та пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

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Зверніть увагу, у 2023 році розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2 093 гривень, а максимальної – 20 930 гривень.

До прикладу, стаж, який потрібен для виходу на пенсію, збільшується щороку. Відтак у 2028 році українцям потрібно накопичити не менше 35 років для заслуженого відпочинку.

Цьогоріч щоб вийти на пенсію у 60 років необхідно накопичити не менше 30 років страхового стажу.

Щоб вийти у 63 роки на пенсію стаж повинен становити не менше ніж 20 років.

У 65 років – стаж від 15 до 20 років.

А якщо менше ніж 15 років стажу, тоді по досягненню 65 років замість пенсії можна отримати від держави соцдопомогу.

Як подати заяву на отримання пенсії

Громадяни мають право подавати заяву на отримання пенсії у два способи:

традиційним – подача заяви з документами до Пенсійного фонду;

онлайн – документи в електронному вигляді через портал електронних послуг ПФУ або у застосунку Дія.

Важливо! Військові пенсіонери можуть отримати допомогу з отриманням пенсії завдяки колишнім військкоматам – ТЦК (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Крім того, не забувайте, що отримати послуги можна у будь-якому відділенні ПФУ незалежно від місця реєстрації.

Документи, які потрібні для оформлення пенсії:

паспорт та ідентифікаційний код (ІНН);

документи, що визначають право на пенсію;

Якщо йдеться про пенсію за віком, то потрібно надати паспорт, де зазначено рік народження, і документи про стаж, щоб підтвердити, що його вистачає для призначення пенсії у 60 років.

Довідка МСЕК – для пенсії за інвалідністю;

Свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки (а інколи й спільне проживання), документи про стаж і зарплату годувальника – для пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

Документи, які підтверджують право на пільги – для пенсії, що призначають достроково.

Наприклад, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, документи про роботу на шкідливому виробництві тощо.

Хто отримає надбавки до пенсій влітку

Ще у квітні працюючим пенсіонерам, які мають стаж не менше 35 років й отримують виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень, підвищили виплати. Відтак у червні вони отримають кошти одразу за три місяці. Сума доплат може становити до 1 200 гривень.

Також перерахунок торкнувся тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

Та тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Також в червні свої щомісячні доплати отримають пенсіонери, які досягли певного віку:

для пенсіонерів віком 70 років – 300 гривень;

75 – 80 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Але такі доплати отримають тільки ті особи, які отримують виплати нижчі за 10 340 гривень й мають відповідний стаж.

Нагадуємо, що у березні чимало категорій пенсіонерів отримали індексацію. У середньому пенсійні виплати підвищили на 400 – 700 гривень. А максимальне підвищення отримали ті, у кого пенсія понад 7 тисяч гривень – 1 500 гривень.