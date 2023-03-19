Разница поражает: украинские прокуроры получают более высокие пенсии, чем европейские
Источник:Апостроф
После мартовской индексации минимальная пенсия для обычного украинца составляет 2500 гривен. В то же время "избранные" категории пенсионеров получают в десять раз больше. Да что там говорить, если уровень их пенсий иногда превышает даже европейские стандарты.
Пенсии украинских прокуроров равны великобританским
По данным Пенсионного фонда, в 2022 году прокуроры получали в среднем пенсию на уровне около 22 тысяч гривен. Годовая сумма расходов составляла почти два миллиона – 1 754 280 гривен.
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То есть, по курсу НБУ, прокуроры получают около 600 евро. Обратите внимание, что в данную сумму не учтены многочисленные доплаты, повышения, надбавки и компенсации.
Сколько получают прокуроры в Европе
Размер пенсий для прокуроров в Европе выглядит гораздо скромнее, чем в Украине. К примеру, в Болгарии и Румынии они получают 130 и 175 евро соответственно.
- в Литве – 220 евро;
- в Эстонии – 230 евро;
- в Латвии – 300 евро;
- в Польше – 450 евро.
Интересно, что сравнить украинские пенсии прокуроров можно только с пенсиями прокуроров в Великобритании. Там бывшие служащие получают 900 евро ежемесячно, однако 20% из этих средств идет на налоги. То есть "чистыми" они получают 720 евро.
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А что там с пенсиями депутатов
И хотя депутаты получают меньшие пенсии, чем прокуроры, но все же сравнивая их суммы с пенсиями обычных украинцев, между ними возникает финансовая пропасть.Без надбавок или доплат украинские депутаты получают сейчас более 15 тысяч гривен.
В декабре 2022 года точный размер пенсии составил – почти 15 500 гривен, а в январе 2023 немного меньше – до 15 356 гривен.